У тому ж районі міста в одному з будинків через повне руйнування квартир цілий під'їзд людей живе у підвалі та в самому під'їзді.

У підвалі зруйнованої лікарні в Маріуполі з березня живуть 12 людей похилого віку, їм допомагають сусіди.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Приморський район. В підвалі зруйнованої лікарні залізничної дороги з березня досі мешкають 12 людей літнього віку. Виживають виключно через допомогу сусідів. Окупаційна влада просто не помічає подібних проблем, тому що в телевізор їх красиво не упакуєш", - наголосив він.

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Крім того, додав Андрющенко, у тому ж районі, за адресою вул. Кронштадтська 12, "цілий під'їзд змушено живе у підвалі та під'їзді".

"Квартири зруйновано вщент. А в той час в новий показовий квартал розподіляють наближених до окупаційної влади людей", - зазначив радник мера.

Життя у Маріуполі

Як відомо, з початку березня Маріуполь знаходився у блокаді окупаційних військ РФ. Загарбники скидали бомби на Маріупольський пологовий будинок, драматичний театр та інші будівлі, в яких ховалися мирні люди.

За даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, внаслідок російської агресії було знищено понад 95% всіх споруд міста.

У середині травня захисники "Азовсталі" вийшли з території заводу. Вони тримали оборону більше 80 днів. Після цього Маріуполь опинився в повній окупації.

Раніше мер міста Вадим Бойченко повідомив, що у Маріуполі лишається понад сто тисяч жителів. В більшій частині міста немає води та світла, опалювальний сезон не зможуть почати.

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