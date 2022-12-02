Такі обмеження на території Чернівецької області діятимуть з 10 грудня 2022 по 25 січня 2023 року.

У Чернівецькій області заборонили використання усіх видів зовнішнього освітлення під час комендантської години.

За словами словами голови Чернівецької ОВА Руслана Запарнюка, заборона не стосуватиметься вулично-дорожньої мережі та об'єктів критичної інфраструктури.

За його словами, в регіоні після завершення робочого часу суб’єктів господарювання буде заборонено вмикати освітлення зовнішньої реклами, розміщеної на фасадах будинків та споруд, а також на спеціальних конструкціях незалежно від організаційно-правової форми.

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"Крім того, не можна використовувати новорічну ілюмінацію на будинках, в парках, скверах, на деревах, кущах, інших спорудах, незалежно від організаційно - правової форми (окрім ілюмінацій, які працюють від джерел альтернативного електропостачання)", - сказав він про рішення, яке ухвалили на засіданні ради оборони.

За словами Запарнюка, такі обмеження на території області діятимуть з 10 грудня 2022 по 25 січня 2023 року.

Ситуація в українській енергетиці

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня Росія розпочала завдавати масовані ракетні удари по об'єктах критичної інфраструктури України, зокрема - енергетиці.

Остання атака була вчинена 23 листопада. Ракети уразили низку енергооб'єктів, спричинивши блекаут. Лише на кінець минулого тижня енергетикам вдалося стабілізувати роботу української енергосистеми, однак дефіцит потужності залишається.

Раніше перед цим обстрілом голова уряду Денис Шмигаль повідомляв, що попередні ракетні удари майже 50% енергосистеми України виведено з ладу.

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