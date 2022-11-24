Енергетикам вдалося об'єднати енергосистему України вранці.

У середу, 24 листопада, відбувся блекаут у енергосистемі України. Втім, її вже вдалося відновити, ввечері запрацюють атомні електростанції.

Як заявив міністр енергетики Герман Галущенко, енергетичну систему України вдалося об'єднати близько 4:00. Надвечір дефіцит в енергосистемі має скоротитися.

"Ситуація складна по всій країні. Є області, де збільшили постачання. Учора трапився блекаут у нашій енергосистемі через ці обстріли, що сталися. О 4:00 ранку вдалося з'єднати енергетичну систему, критичні об'єкти інфраструктури вдалося заживити. Відповідно, ми збільшуватимемо обсяг. Розраховуємо, що до вечора почнуть працювати атомні станції, тому скоротиться дефіцит", - пояснив міністр.

Разом з тим заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що станом на ранок 16 регіонів знову були заживлені. Проти ночі була відомо про заживлення Одеської, Запорізької, Чернівецької, Чернігівської, Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської, Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької, Харківської, Миколаївської та Дніпропетровської областей, а також Києва. На ранок Тимошенко повідомив про заживлення ще двох регіонів – Кіровоградської та Вінницької областей.

За даними Тимошенка, у більшості областей критична інфраструктура (зокрема, водо- та теплопостачання) вже повністю підключена до живлення, а в деяких регіонах триває підключення споживачів.

Ракетний удар РФ по Україні

23 листопада 2022 року Росія атакувала Україну ракетами. Зазначається, що під масований обстріл потрапили декілька областей. Відомо, що лише в Київській області в результаті атаки постраждали понад 30 людей.

Через удар в низці областей виникли серйозні проблеми з електроенергією. Так, у Києві ворожа ракета влучила в один з об'єктів інфраструктури. Ще під час атаки в столиці почалися екстрені відключення електроенергії.

Ворожі обстріли спровокували блекаут. В Укренерго попереджали, що відновлювальні роботи можуть затягнутися на добу.

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