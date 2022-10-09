Хлопця, який порушив комендантську годину, змусили виконувати фізичні вправи. Це все знімала журналістка й коментувала.

У столиці тероборонівець затримав 23-річного хлопця, який порушив комендантську годину. Він змусив порушника віджиматися й показав його обличчя.

На цей інцидент звернув увагу Олександр Біленко, співзасновник дизайн-агенції "Підвал 42" й опублікував відео.

На ролику можна побачити кричущі порушення не лише з боку представників ТрО міста, а й журналістки комунального телеканалу "Київ" Анжеліки Музиченко, яка чинила моральний тиск на 23-річного порушника комендантської години.

Відео дня

"Тероборонівці затримали ще одного нічного гуляку. Беруть телефон на перевірку - і шок: у смартфоні сотня фото й відео сексуального характеру", - йдеться в сюжеті каналу.

Далі журналістка запитує: "Навіщо вам контент такого характеру?". При цьому у кадрах показано й обличчя хлопця, і вміст його телефона. Далі - більше - тероборона змушує його віджиматися.

"Порушення комендантської години – це правопорушення, перелік санкцій чітко прописаний у законі "Про правовий режим воєнного стану". Там немає: фізичних вправ, зйомки на відео та публікації в соцмережах / ЗМІ, немає в переліку шеймінгу та моральних докорів від журналістки", - наголосив Біленко.

Він нагадав, що телеканал "Київ" - комунальний, тож знімає такі сюжети за кошти киян.

"Вони (представники каналу "Київ", - УНІАН.) не мали жодного права, в тому числі морального, знущатися з людини, а після публікувати це. Щодо патруля, то я тут бачу перевищення повноважень. Є закон, порушення закону однією людиною не є виправданням для порушення закону іншою", - підсумував співзасновник дизайн-агенції.

Комендантська година в Києві

У Києві та області комендантська година діє з 23:00 до 5:00.

Депутати пропонують запровадити штрафи за порушення комендантської години. Сума відповідного штрафу становитиме від 510 грн, за повторне порушення – до 3 тисяч.

Також у МВС попереджали, що порушники комендантської години будуть "на олівці" у військкоматів. У поліції налагоджено щільне співробітництво з центрами комплектування ЗСУ.