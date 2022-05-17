Заборона не стосується продажу слабоалкогольних напоїв у певний час.

На всій території Харківської області до кінця воєнного стану заборонили продаж алкоголю.

Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

"Попри зниження інтенсивності обстрілів Харкова та відступ окупантів, бойові дії на території області тривають і розслаблятися не варто. Усі громадяни мають бути свідомими і відповідальними", - зазначив Синєгубов.

У зв'язку з цим він підписав наказ про заборону на всій території Харківської області продажу алкогольних напоїв з 17 травня до кінця дії воєнного стану.

"Заборона не стосується продажу слабоалкогольних напоїв з 9:00 до 15:00. У закладах харчування продаж слабоалкогольних напоїв дозволений до 21:00", - уточнив він.

При цьому повністю продаж алкоголю заборонено військовослужбовцям ЗСУ, Нацгвардії, правоохоронцям та усім особам, які мають зовнішні ознаки належності до силових структур.

"Тобто носять форму, мають озброєння та спецзасоби", - зазначив він.

Синєгубов попросив громадян із розумінням поставитися до цих обмежень.

Як повідомляв УНІАН, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов сьогодні повідомив, що російські окупанти суттєво зменшили інтенсивність обстрілів Харкова.

"Проте небезпека для цивільного населення все ще є. Минулої доби агресор влучив у Шевченківський район Харкова та Салтівку. 4 людей зазнали поранень", - розповів він.

Раніше 227 батальйон 127 бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України міста Харків витіснив російських окупантів та вийшов на ділянку державного кордону.

Вас також можуть зацікавити новини: