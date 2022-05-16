Продаж алкоголю в магазинах, як і раніше, можливий з 11:00 до 16:00.

Відсьогодні, 16 травня, у Києві дозволили продаж алкогольних виробів у закладах громадського харчування з 11:00 до 22:00.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"У місті поступово збільшується кількість працюючих ресторанів та кафе. Повертаються містяни, які активно відвідують заклади громадського харчування. Тож місто прийняло таке рішення аби не підштовхувати підприємців до "чорного" продажу алкоголю. Бо на попит завжди буде пропозиція. Ми зацікавлені в надходженні коштів до бюджету міста, а це можливо лише за умови максимальної відкритості ведення бізнесу", – зазначив Микола Поворозник.

Він підкреслив, що продаж алкоголю в магазинах можливий з 11:00 до 16:00.

Як повідомляв УНІАН, з 16 травня у Києві відновлено оплату за проїзд у метро та наземному комунальному транспорті. Ціна на проїзд залишилася - 8 грн.

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