Військові записали відеозвернення до президента.

227 батальйон 127 бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України міста Харків витіснив російських окупантів та вийшов на ділянку державного кордону.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Міністерства оборони України у Facebook.

"Разом до перемоги!", - наголосили в МОУ.

До допису додано відеозапис зі зверненням українських військовослужбовців до президента України Володимира Зеленського.

"Ми дійшли, пане президенте, ми тут! Ось з нами прикордонник... Пане президенте, ми дійшли!" - кажуть військові на відео.

Раніше радник глави МВС Вадим Денисенко заявив в ефірі телемарафону, що українські війська в Харківської області вже недалеко від держкордону.

"Північний схід Харківської області - українські війська дійсно пішли в контрнаступ. Ми вже недалеко від кордону. Будемо сподіватися, що найближчими днями спробуємо вийти на український кордон", - розповів він.

Вас також можуть зацікавити новини: