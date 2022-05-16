Однак минулої доби агресор влучив у Шевченківський район міста та Салтівку – 4 людей поранено.

Російські окупанти суттєво зменшили інтенсивність обстрілів Харкова.

Про це у Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Російські окупанти суттєво зменшили інтенсивність обстрілів Харкова завдяки нашим Збройним силам. Проте небезпека для цивільного населення все ще є. Минулої доби агресор влучив у Шевченківський район Харкова та Салтівку. 4 людей зазнали поранень", - розповів він.

За інформацією Синєгубова, також ворог продовжує обстрілювати населені пункти області. Зокрема, у Чугуївському районі – 2 поранених. У Харківському районі через обстріли росіян сталися 3 пожежі, постраждалих немає.

Голова ОВА додав, що сили оборони Харківщини продовжують стійко тримати свої позиції та здійснювати успішні контрнаступальні дії.

"Підрозділи ТРО ЗСУ вийшли на державний кордон на півночі Харківської області", - зазначив він.

За його словами, ворог намагається зосередити більшість своїх зусиль на утриманні займаних позицій та готує спробу наступу в районі м. Ізюм.

"На всі свої дії окупанти отримають гідну відсіч від наших захисників", - підкреслив Синєгубов.

Раніше радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявив, що контрнаступ Збройних сил України на Харківщині, який наразі відбувається, неможливо буде зупинити.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, на Харківщині російські війська готуються до наступу силами зосереджених поблизу Ізюма підрозділів.

Раніше УНІАН писав, що 227 батальйон 127 бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України міста Харків витіснив російських окупантів та вийшов на ділянку державного кордону.

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