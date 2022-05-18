Таких банків у світі лише декілька.

У Харкові російські загарбницькі війська повністю знищили єдиний в Україні Національний центр генетичних ресурсів рослин.

Про це повідомляють у Комітеті гуманітарної та інформаційної політики.

Снаряд влучив у будівлю Інституту рослинництва імені Юр'єва. Там зберігалися зразки більш ніж 160 тисяч сортів рослин з усього світу, які збирали десятиліттями.

Серед них були сорти, яким сотні років. Такі старовинні сорти неможливо відновити.

"Український генетичний банк рослин пережив Другу світову, окупацію Харкова, але не пережив навалу росіян", - відзначили у Комітеті.

Раніше Міністр екології розказав, що будуть робити зі сміттям від зруйнованих росіянами будинків в Україні.

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