Оцінки NASA Harvest відносяться до пшениці і поки виключають інші культури або продовольство, які містилися в сховищах на захоплених територіях.

На окупованих територіях України Росія зібрала пшениці на суму щонайменше 1 мільярд доларів.

Дослідження супутникових знімків програми NASA з дослідження продовольчої безпеки і сільського господарства дає уявлення про те, де урожай був зібраний або залишився неприбраним, пише Bloomberg.

Згідно з даними NASA Harvest, на окупованій території України росіяни зібрали майже 6 млн тонн пшениці. Було зібрано близько 88% озимих, засіяних на цих територіях, а неприбрані поля знаходилися в основному вздовж лінії фронту.

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У дослідженні наголошується, що російські кораблі експортують вкрадене українське зерно в низку країн, включаючи Лівію та Іран. Однак, оцінити обсяги відправленого важко, оскільки вантажовідправники приховують походження вантажів. Сама Росія заперечує крадіжку зерна, хоча офіційні особи публічно рекламують відновлення поставок зерна з окупованих портів.

Оцінки NASA Harvest відносяться до пшениці і поки виключають інші культури або продовольство, які зберігалися в сховищах на захоплених Росією територіях. Отримані дані не вказують на те, що сталося з посівами після їхнього збору.

Аналіз NASA Harvest також свідчить про те, що цього року в Україні фермери зібрали 26,6 млн тонн пшениці, що на кілька мільйонів тонн більше, ніж прогнозувалося.

Головний прокурор Швейцарії - провідного центру торгівлі сировинними товарами - попередив, що комерціалізація награбованої сировини може являти собою військовий злочин.

Крадіжка Росією українського зерна

Росія, почавши повномасштабне вторгнення в Україну в лютому, захопила частину нашої територій. З окупованих територій РФ вивозила техніку й продовольство.

Станом на перший тиждень червня було відомо, що Росія вкрала до 500 тисяч тонн української пшениці на суму 100 мільйонів доларів. Велика частина цього вантажу була доставлена в порти окупованого Криму, а потім вивезена суднами, в тому числі тими, які знаходяться під західними санкціями. РФ приховує інформацію про залучені судна. Вони часто вимикають свої транспондери, щоб приховати порт відправлення. Посол України в Лівані Ігор Осташ заявляв, що крадене українське зерно за кордон перевозять 87 суден.

А в кінці жовтня видання Financial Times провело розслідування і показало одну з тіньових схем, як РФ торгує зерном, вкраденим на окупованих територіях Запорізької області. Невелика партія зерна, яку вдалося відстежити, дає уявлення про те, як працює незаконна торгівля і як різні російські установи працюють разом, щоб прикривати приватні компанії і судна.

За оцінками експертів, до кінця 2022 року Росія може вивезти всього 1,8 мільйона тонн зерна з окупованих територій України. Якщо російські плани будуть реалізовані, то РФ може отримати за рахунок нелегального експорту зерна близько $600 мільйонів.

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