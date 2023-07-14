Їм було 20 і 34 роки.

На звільненій території Миколаївської області правоохоронці виявили тіла двох цивільних, яких російські військові розстріляли торік навесні. Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що правоохоронці продовжують виявляти та документувати воєнні злочини, вчинені представниками збройних сил Росії стосовно цивільного населення на території області.

"Під час чергового огляду місцевості у селі Степове Воскресенської територіальної громади Миколаївського району прокурори спільно зі слідчими та криміналістами ГУ Нацполіції в області ексгумували тіла двох місцевих жителів – чоловіків 20-ти та 34-х років. Їх торік навесні розстріляли військові РФ", - повідомили у ОГП.

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Тіла загиблих направили до Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи для дослідження. Вживаються заходи зі встановлення обставин, свідків та очевидців скоєння злочину.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Вбивства та катування росіянами українців на окупованих територіях

За даними Генштабу ЗСУ, на захоплених росіянами територіях України фіксуються випадки насильницького викрадення проукраїнськи налаштованого населення, а також облаштування нових катівень для їх утримання. Затриманих окупанти тримають у нелюдських умовах, застосовують до них тортури.

Наприкінці травня у Херсонській області ексгумували тіло чоловіка, вбитого російськими окупантами в катівні. На тілі було виявлено ознаки численних ушкоджень, серед яких – переламані ребра.

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