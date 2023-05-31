На тілі виявлено ознаки численних ушкоджень, серед яких – переламані ребра.

На Херсонщині ексгумували тіло чоловіка, вбитого окупантами у катівні.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, навесні 2022 року під час тимчасової окупації Херсона російські окупанти незаконно затримали місцевого жителя.

Його утримували в підвальному приміщенні будівлі, яку окупанти облаштували для ув’язнення та катування громадян.

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"За попередніми даними, впродовж двох тижнів до нього застосовувались тортури, що спричинили смерть", - зазначили в прокуратурі.

За даними відомства, при поверховому огляді виявлено ознаки численних ушкоджень, серед яких – переламані ребра.

"Наразі тіло чоловіка направлено для проведення судово-медичної експертизи", - додали у прокуратурі.

За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України), проводиться розслідування.

Катування окупантами людей на Херсонщині: що відомо

За даними генерального прокурора України Андрія Костіна, на території звільненої від окупантів частини Херсонської області виявлено 11 катівень та 13 місць несвободи. Перевіряється інформація щодо незаконного утримання майже однієї тисячі людей.

11 травня повідомлено про підозру заступнику начальника управління Росгвардії Ростовської області, полковнику поліції РФ, який організував катівню під час окупації Херсона і особисто віддавав накази застосовувати насильство до сотень незаконно затриманих цивільних.

За даними слідчих, у захопленому приміщенні ізолятора тимчасового тримання з березня по жовтень 2022 року утримували та піддавали тортурам понад двісті осіб, серед яких були проукраїнські активісти, волонтери, ветерани, родичі правоохоронців.

Відомо, що найменше трьох людей було закатовано до смерті, а багатьох було вивезено на окуповану територію.

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