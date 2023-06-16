Окупанти викрадають проукраїнськи налаштованих людей, їх катують.

Російські терористи облаштували на території загальноосвітньої школи у селищі Великі Копані Херсонської області одну з катівень.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Зазначається, що на захоплених територіях України фіксуються випадки насильницького викрадення проукраїнськи налаштованого населення, а також облаштування нових катівень для їх утримання.

В Генштабі зазначають, що в спортзалі на території школи підрозділи ФСБ РФ проводять допити.

"Затриманих осіб окупанти тримають у жорстких, нелюдських умовах, застосовують до них тортури", - сказано в повідомленні.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, на окупованій частині Херсонської області російські загарбники продовжують чинити тиск на українців і порушувати права людей. Зокрема, ворог розмістив людей з проукраїнськими настроями у підвалі в одному з окупованих міст.

Наприкінці травня на Херсонщині ексгумували тіло чоловіка, вбитого окупантами у катівні. На тілі вбитої росіянами людини виявлено ознаки численних ушкоджень, серед яких - переламані ребра.

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