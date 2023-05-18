За минулу добу в області одна людина загинула і п’ятеро зазнали поранень.

У Тетянівці Донецької області ексгумували тіло дитини, загиблої під час російської окупації.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Іншої інформації щодо цієї дитини він не навів.

Голова ОВА також зазначив, що за 17 травня внаслідок обстрілів російськими окупантами Донеччини загинула одна людина - у Костянтинівці. Кириленко також додав, що за минулу добу п’ятеро людей в області зазнали поранень: троє - у Катеринівці та по одному у Костянтинівці та Уманському.

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Своєю чергою, Офіс генерального прокурора повідомив, що станом на ранок 18 травня понад 1 тис. 460 дітей в Україні постраждали внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії.

За інформацією ювенальних прокурорів, 482 дитини загинули та понад 978 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше дітей постраждало у Донецькій області - 459.

Війна в Україні - ексгумація загиблих

Як повідомляв УНІАН, у листопаді минулого року протягом одного тижня в Куп'янському районі Харківської області правоохоронці ексгумували тіла семи людей. Одним із загиблих є 16-річний підліток, який у вересні пішов гуляти з друзями і потрапив під обстріл.

А на звільненій території Миколаївської області в березні цього року ексгумували тіла ще трьох місцевих мешканців, котрі загинули під час окупації низки населених пунктів російськими військами.

За даними поліції, станом на початок березня, в рамках кримінальних проваджень криміналісти разом із експертами ДНДЕКЦ ідентифікували близько 3 тисяч убитих українців. Ще 2800 тіл залишаються досі не впізнаними і не ідентифікованими через відсутність порівняльного ДНК-матеріалу.

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