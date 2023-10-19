Зафіксовані випадки, коли чоловіків просять прийти до "військкоматів" для уточнення даних, після чого вручають повістки на мобілізацію.

Російські окупанти почали мобілізацію мешканців тимчасово окупованих територій до лав своєї армії. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Так, на Херсонщині зафіксовані випадки вручення повісток саме на мобілізацію, після того як місцеві прийшли до фейкових військкоматів щодо уточнення даних. При цьому "уточнити дані" мають всі чоловіки регіону", – йдеться у повідомленні.

Раніше росіяни створили так звані "федеральні комісаріати" на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

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У Центрі нацспротиву наголошують, що мобілізація мешканців окупованих територій "є грубим порушенням міжнародного права та свідчить про намір Москви знищити українців".

Ситуація на окупованих територіях України

На тимчасово окупованих територіях триває примусова паспортизація українців. Зокрема, на Херсонщині росіяни взялися за підлітків. Окупанти наказали підконтрольним місцевим школам видати учням від 14 років поліси медичного страхування. Однак щоб отримати цей поліс, у підлітків та одного з батьків має бути паспорт РФ.

Крім того, Росія почала відряджати на окуповані території своїх попів. Їхнє завдання – не лише замінити священиків, які відмовляються іти на співпрацю з ворогом, а і збирати інформацію про проукраїнськи налаштованих парафіян та священнослужителів для подальшої передачі цих даних до російських спецслужб.

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