Такі плани окупанти планують втілити до кінця року.

За інформацією від українського підпілля в тимчасово окупованому Криму, так звана "адміністрація" розглядає можливість мобілізувати близько 2,5 тисячі осіб призовного віку на "військову службу" в лавах Збройних сил РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. Зазначається, що такі плани загарбники планують реалізувати до кінця поточного року.

"Так званий "відділ підготовки та призову громадян на військову службу військового комісаріату республіки Крим" розробляє мобілізаційний план для подальшого виконання завдань", – йдеться у повідомленні.

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У ЦНС наголосили, що призов жителів тимчасово окупованих територій сходу та півдня України в лави ЗС РФ є порушенням статей Конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Мобілізація на окупованих територіях: останні новини

Наприкінці вересня повідомлялося, що на окупованому півдні російські загарбники посилюють мобілізацію серед українців. Окупанти масово роздають чоловікам повістки з вимогою стати на військовий облік.

Тим часом у окупованому Донецьку колаборанти звернулися до російського диктатора Володимира Путіна із закликом відправити на фронт жінок окупованого Донбасу слідом за чоловіками.

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