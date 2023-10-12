"Священики" з російської церкви збирають дані про патріотично налаштованих парафіян та священнослужителів.

На тимчасово окупованих територіях України росіяни продовжують утискати релігійні громади. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зокрема, ворог примусово включає релігійні громади УПЦ МП до складу російської православної церкви. "Тих священиків, що відмовляються йти на співпрацю з ворогом, при цьому замінюють на відряджених окупантів із РПЦ", - сказано в повідомленні.

Крім цього, представники РПЦ також займають посади в інших церковних громадах на ТОТ, наприклад, в захоплених храмах Православної церкви України. При цьому, соблива увага приділяється Маріуполю.

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В ЦНС зазначають, що "священики" з РПЦ також займаються агентурною діяльністю на тимчасово окупованих територіях, збираючи дані про патріотично налаштованих парафіян та священнослужителів. Ці дані вони передаються російським спецслужбам.

"Всі окупанти понесуть покарання за свої злочини проти українського народу, незалежно від того, чи вони носять костюм, рясу або військову форму", - зазначають в ЦНС.

Колабораційна дійльність УПЦ МП

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді зібрали необхідну кількість підписів за розгляд питання заборони діяльності Української православної церкви Московського патріархату.

226 підписів народних депутатів зібрано за звернення до голови ВРУ Руслана Стефанчука щодо внесення в зал на голосування заборони московської церкви. Раніше Стефанчук заявляв, що в парламенті немає 226 голосів за ухвалення рішення про заборону московської церкви.

СБУ постійно виявляє священників УПЦ МП, які співпрацююють з ворогом.

Зокрема, Митрополиту Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосію (Денис Снігірьов), який під час домашнього арешту на час розслідування попередніх злочинів розпалював релігійну ворожнечу, повідомили у жовтні про ще одну підозру за фактами заперечення збройної агресії РФ та поширення закликів до міжконфесійної ворожнечі. Тоді суд обрав для нього запобіжний захід у виді домашнього арешту і приступив до розгляду матеріалів провадження по суті. Однак, це не зупинило клірика, і у власній домівці він почав записувати провокативні відео, в яких повторював кремлівські наративи про релігійні громади в Україні.

У вересні клірику Української православної церкви Московського патріархату в Житомирській області, який роздавав вірянам кремлівські "агітки", повідомлено про підозру..

СБУ спільно з Національною поліцією зібрала доказову базу щодо настоятеля церкви Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ МП, який розпалював релігійну ненависть.

Клірик масово поширював прокремлівські листівки і брошури серед священників та прихожан релігійної громади Житомирщини. У ворожих "агітках" їхні автори зображали війну в Україні як "внутрішній громадянський конфлікт" і заперечували збройну агресію РФ проти України.

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