До процесу загарбники залучили школи на окупованих територіях.

Російські загарбникипродовжують політику примусу населення до отримання паспортів РФ, зокрема на тимчасово окупованій території Херсонської області. Росіяни взялися за підлітків.

"Зокрема окупанти зобов’язали підконтрольні місцеві школи видати старшокласникам від 14 років поліси медичного страхування. Проте умовою видачі є отримання підлітком паспорта РФ, а також червона макулатура одного з батьків", – повідомили в Центрі національного спротиву.

При цьому школи мають надати окупаційній "адміністрації" списки осіб, які не отримують такий поліс. Також освітні заклади зобовʼязали провести "виховну роботу" з батьками таких дітей, наголосили в ЦНС.

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Ситуація на окупованих територіях

У тимчасово окупованому Луганську росіяни на БТР наїхали на легковий автомобіль із людьми. Очільник Луганської ОВА Артем Лисогор наголосив, що росіяни не звертають уваги ані на місцевих мешканців, ані на правила дорожнього руху.

Тим часом росіяни відряджають своїх попів на окуповані території. Ті не тільки "замінюють" священиків, які відмовляються співпрацювати з ворогом, а й виконують функцію агентури РФ. Завезені попи збирають інформацію дані про патріотично налаштованих парафіян та священнослужителів, після чого передають її російським спецслужбам.

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