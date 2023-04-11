Рішення про заборону діяльності московських попів місцеві депутати ухвалили одноголосно.

У вівторок, 11 квітня, Волинська обласна рада проголосувала за заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату на території області.

Як повідомляє Суспільне, проект рішення про заборону УПЦ МП на території Волині депутати ухвалили одноголосно - 54 "за".

Крім того депутати підтримали текст звернення до вірян УПЦ із закликом розірвати будь-які зв’язки з російською православною церквою.

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Згідно із проектом, депутати вирішили:

звернутися до президента із проханням визначити законопроєкт "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій" невідкладним і позачергово розглянути його у Верховній Раді;

заборонити діяльність Української православної церкви московського патріархату (офіційно зареєстрованої як Київська митрополія Української православної церкви) на території Волинської області;

рекомендувати Волинській обласній військовій адміністрації розірвати договір оренди (користування) на комплекс споруд з релігійною організацією "Святогорський успенський зимненський ставропігіальний жіночий монастир Волинської області" та відповідні договори з іншими релігійними громадами УПЦ МП, що користуються храмами, які є пам’ятками архітектури.

Проблеми в УПЦ МП

1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський заявив, що Рада нацбезпеки і оборони доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих з центрами впливу у РФ релігійних організацій.

У січні Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроект, який передбачає заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов’язані з Росією.

Українські регіони поступово забороняють діяльність УПЦ МП на обласному рівні. Зокрема, нещодавно московську церкву заборонили в Рівненській області.

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