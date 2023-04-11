У вівторок, 11 квітня, Волинська обласна рада проголосувала за заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату на території області.
Як повідомляє Суспільне, проект рішення про заборону УПЦ МП на території Волині депутати ухвалили одноголосно - 54 "за".
Крім того депутати підтримали текст звернення до вірян УПЦ із закликом розірвати будь-які зв’язки з російською православною церквою.
Згідно із проектом, депутати вирішили:
- звернутися до президента із проханням визначити законопроєкт "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій" невідкладним і позачергово розглянути його у Верховній Раді;
- заборонити діяльність Української православної церкви московського патріархату (офіційно зареєстрованої як Київська митрополія Української православної церкви) на території Волинської області;
- рекомендувати Волинській обласній військовій адміністрації розірвати договір оренди (користування) на комплекс споруд з релігійною організацією "Святогорський успенський зимненський ставропігіальний жіночий монастир Волинської області" та відповідні договори з іншими релігійними громадами УПЦ МП, що користуються храмами, які є пам’ятками архітектури.
Проблеми в УПЦ МП
1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський заявив, що Рада нацбезпеки і оборони доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих з центрами впливу у РФ релігійних організацій.
У січні Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроект, який передбачає заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов’язані з Росією.
Українські регіони поступово забороняють діяльність УПЦ МП на обласному рівні. Зокрема, нещодавно московську церкву заборонили в Рівненській області.