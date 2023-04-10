Релігійні громади УПЦ МП можуть залишитися безкультових споруд.

На Рівненщині заборонили діяльність Української православної церкви Московського патріархату.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене одноголосно на позачерговій сесії Рівненської обласної ради сьогодні, 10 квітня. Зокрема, за нього проголосували 55 присутніх у сесійній залі депутатів.

Крім того, депутати проголосували про скасування рішень, ухвалених виконавчим комітетом Рівненської обласної ради на початку 90-х років минулого століття, що стосуються реєстрації статутів та передачі культових будівель релігійним громадам УПЦ (МП).

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Як виконуватиметься сьогоднішнє рішення Рівненської обласної ради – на сесії не повідомлялося.

За словами депутата Сергія Кондрачука, проблема у тому, що наразі не прописаний сам механізм реалізації цієї заборони.

На його думку, потрібно докласти чимало зусиль виконавчій владі, правоохоронним органам та членам релігійних громад.

Ситуація з УПЦ МП в Україні

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський заявив, що Рада нацбезпеки і оборони доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих з центрами впливу у РФ релігійних організацій.

У січні Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроект, який передбачає заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов’язані з Росією.

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