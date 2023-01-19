Ініціатором законопроекту є прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроект, який передбачає заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов’язані з Росією.

Як повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, законопроект спрямований на забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу в суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів.

Ініціатором законопроекту є прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Проектом Закону передбачено внесення змін до ЗУ "Про свободу совісті та релігійні організації", "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань". Згідно з ними унеможливлюється діяльність в Україні релігійних організацій, керівний центр (управління) яких знаходиться за межами України в державі, що здійснює збройну агресію проти України.

Діяльність УПЦ МП в Україні: подробиці

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