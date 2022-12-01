За словами Зеленського, має бути забезпечена, зокрема, духовна незалежність України.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки і оборони доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій. Йдеться про УПЦ МП, де останнім часом СБУ проводить перевірки.

Як заявив глава держави у вечірньому відеозверненні, має бути забезпечена, зокрема, духовна незалежність України.

"Ми ніколи й нікому не дозволимо будувати імперію всередині української душі", – сказав Зеленський.

Відео дня

Президент України повідомив, що сьогодні відбулося засідання РНБО, на якому йшлося про "численні факти зв’язків окремих релігійних кіл в Україні з державою-агресором".

"На жаль, навіть російський терор і повномасштабна війна не переконали декотрих діячів у тому, що варто подолати спокусу зла", – зазначив Зеленський.

При цьому він додав, що в Україні треба створити такі умови, коли будь-які залежні від держави-агресора діячі не матимуть жодної можливості маніпулювати українцями й послаблювати Україну зсередини.

Він також повідомив, що Державній службі з етнополітики та свободи совісті доручено забезпечити проведення релігієзнавчої експертизи статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом і за необхідності вжити передбачених законом заходів.

Крім того, Зеленський наголосив, що має бути проведена перевірка наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Також РНБО доручила всім органам, до компетенції яких належить питання у сфері забезпечення національної безпеки, активізувати заходи з виявлення та протидії підривній діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі України.

"І застосувати персональні санкції – прізвища будуть оприлюднені невдовзі", – додав президент.

Зеленський зазначив, що необхідно підвищити статус та посилити повноваження Державної служби з етнополітики та свободи совісті. За його словами, відбудеться реформа цієї структури, яка дасть їй змогу реально захищати права та законні інтереси українців і держави.

"Цими та іншими рішеннями ми гарантуємо Україні духовну незалежність. Хочу підкреслити: у 1991 році наша держава стала саме на законний і демократичний шлях. Цим шляхом ми й будемо йти далі. Лише правові кроки. Виважені рішення. І національні інтереси", – наголосив президент України.

Діяльність УПЦ МП в Україні: останні новини

З 22 листопада співробітники СБУ здійснюють контррозвідувальні заходи у культових спорудах, на територіях монастирів та єпархій Української православної церкви Московського патріархату.

Того ж дня на Рівненщині проводились заходи на території Корецького Свято-Троїцького монастиря, жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ МП. У приміщеннях УПЦ МП слідчі СБУ знайшли проросійську літературу, мільйони готівки та "сумнівних" громадян Росії.

25 листопада під час контррозвідувальних заходів у Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП було виявлено документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

27 листопада СБУ провела контррозвідувальні заходи на території єпархіального управління та культової споруди місцевої єпархії в Івано-Франківську.

У четвер, 1 грудня, у спецслужбі повідомили, що перевірили монастир УПЦ (МП) на Закарпатті, де черниці закликали до "пробуждения матушки-Руси". Понад 20 осіб пройшли поглиблені опитування, у тому числі з використанням поліграфа.

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