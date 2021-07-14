Відважний вчинок Тетяни назвали прикладом для дорослих.

На Закарпатті 12-річна дівчинка врятувала чотирьох дітей під час негоди - за це її номінуватимуть на здобуття премії "Герой-рятувальник року".

Про це розповів у Facebook голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков.

Тетяна Тулайдан зі Стебного, не злякавшись грози і страшної стихії, врятувала свого братика та трьох сусідських дітей.

"Коли їхні батьки працювали в полі, а вода почала різко прибувати до будинку, Тетяна не розгубилася. Вона вимкнула електрику вдома, взяла семирічного Юрчика за руку і побігла до будинку своєї тітки. Там перебували ще троє наляканих дітлахів, а води в хаті вже було по коліна. Дванадцятирічна дівчина забрала дітей, заспокоїла їх та провела на другий поверх свого будинку, де вони були в безпеці і чекали дорослих", - пише чиновник.

Він назвав відважний вчинок дівчинки прикладом для дорослих, про який мають знати усі.

"Тетяна Тулайдан – маленька геройка з великим серцем! Тож сьогодні [13 липня] звернувся до ДСНС України з проханням номінувати Тетяну Тулайдан на здобуття премії "Герой-рятувальник року", - розповів Полосков.

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Автор: Юрій Годован