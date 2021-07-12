Лавандова гора в Перечині приваблює туристів своїми неймовірними краєвидами та пряним ароматом квітів.

У місті Перечин, що в Закарпатській області, на площі в вісім гектарів розквітло лавандове поле.

Лавандова гора в Перечині приваблює сотні туристів своїми неймовірними краєвидами на навколишні гори, зокрема на Полонину Руна, та пряним ароматом квітів. Окрім естетичної краси лаванда ще й має лікарську функцію.

Мальовниче лавандове поле відносно молоде - його було висаджено кілька років тому.

А оскільки сезон цвітіння триває не дуже довго, орієнтовно з середини травня по липень, тож любителям лаванди й чайної дамаської троянди, яку там також вирощують на 1 гектарі, варто слідкувати за оголошенням сезону.

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Автор: Олександр Топчій