У місті Перечин, що в Закарпатській області, на площі в вісім гектарів розквітло лавандове поле.
Лавандова гора в Перечині приваблює сотні туристів своїми неймовірними краєвидами на навколишні гори, зокрема на Полонину Руна, та пряним ароматом квітів. Окрім естетичної краси лаванда ще й має лікарську функцію.
Мальовниче лавандове поле відносно молоде - його було висаджено кілька років тому.
А оскільки сезон цвітіння триває не дуже довго, орієнтовно з середини травня по липень, тож любителям лаванди й чайної дамаської троянди, яку там також вирощують на 1 гектарі, варто слідкувати за оголошенням сезону.
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