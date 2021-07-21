Єдиним органом, який контролює застосування державної мови при демонстрації фільмів в Україні, є Уповноважений із захисту державної мови, зазначив регулятор.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення не отримувала звернень чи актів від Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня щодо порушень закону Про державну мову на телеканалах.

Про це йдеться в заяві голови Нацради Ольги Герасим'юк.

"Національна рада з 16 липня 2021 року і до цього моменту не отримувала жодних звернень або актів від Уповноваженого із захисту державної мови. Ми не вважаємо публічні заяви у соціальних мережах коректним способом спілкування між державними органами, тим більше якщо вони містять неправдиву або неповну інформацію", - зазначила Герасим'юк.

У той же час вона уточнила, що стежити за виконанням норм при поширенні і демонстрації фільмів в Україні, згідно з частиною шостою статті 56 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", повинен Уповноважений із захисту державної мови, оскільки Нацрада не наділена правом здійснювати подібний контроль.

"Контроль за виконанням Закону про державну мову – це пряма відповідальність спеціального Уповноваженого", - йдеться в тексті заяви.

Також у Нацраді вказали, що підтримують прохання індустрії чітко розмежовувати фільми і решту програм, щодо яких Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" не вводить жодних нових правил.

"Висловлюємо надію на те, що медіа глибоко вивчатимуть проблематику перед публікуванням, адже це перше правило при висвітленні таких чутливих тем, як мовне питання", - резюмувала Герасим'юк.

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Автор: Григорій Бондар