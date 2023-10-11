Також вони вдарили по об'єктах, що використовуються "ісламським джихадом".

Десятки Ізраїльських винищувачів завдали понад 70 ударів по цілях в районі Дарадж-Туффах, який знаходиться на сході сектора Гази.

Про це йдеться в офіційному Telegram-каналі ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю). За словами військових, цей район використовується ХАМАС як "центр терору", з якого відбувається велика кількість терактів проти Ізраїлю.

Також повідомляється про нанесення ударів по об'єктах терористичної інфраструктури, використовуваним "ісламським джихадом". "ЦАХАЛ продовжить операції проти терористичної інфраструктури ХАМАС, яка спрямовує терор проти Ізраїлю", - додали вони.

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Ситуація в Ізраїлі: останні новини

Розпочався п'ятий день війни в Ізраїлі. Всі ці дні тривають обстріли країни і сектора Гази, крім того ізраїльські сили вступають в бій з бойовиками на своїй території.

ЦАХАЛ звітував про вбивство ряду високопоставлених членів ХАМАСу, спікер армії назвав їх ліквідацію першорядним завданням.

Міністр оборони Йоав Галант сказав, що вони переходять до повномасштабного наступу на сектор Гази, операція може тривати кілька місяців. "Вони пошкодують про цей момент", - додав він.

Тим часом організація об'єднаних Націй та Human Rights Watch звинувачує обидві сторони в порушеннях. Ізраїль засудили за блокаду і обстріли Гази, а ХАМАС - за вбивства мирних жителів, захоплення заручників і ракетні атаки.

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