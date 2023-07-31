Знайдено сумнівні звернення затриманого, які він транслював у заборонених соціальних мережах.

Державна прикордонна служба затримала прихильника "русского мира", який "не там народився".

Як повідомили у прес-службі ДПСУ, чоловік, котрий за документами, але не за позицією є громадянином України, планував виїхати в Молдову. Під час перевірки правоохоронці виявили, що він активний користувач проросійських ресурсів, ба більше - записував для соцмереж власні "сумнівні" звернення. Одне з таких прикордонники опублікували.

На кадрах чоловік роздумує про те, що народився не в тій країні. Україну він називає "рагулятнею".

"За мир та єдність у нашій державі. Як не як, що не кажи, а стаття за єдність російського та українського народів, історична, вийшла і російською, і українською мовами. Ось, я її прочитав, оскільки я звичайний громадянин. Мама моя народилася у Казахстані, а мені довелося народитися у "рагулятні". Я ж не винен. Все, доведеться робити паломництво за мир та єдність у нашій державі", - заявив українець своїм "підписникам".

В ДПСУ зазначають, що своїми бажаннями про життя на болотах він розповість у відділку поліції.

Скандали із прихильниками "русского мира"

Як повідомляв УНІАН, раніше українка, яка мешкає в Івано-Франківську, заявила, що Росія точно переможе та пояснила, що просто "думає реалістично". Однак позиція дівчини щодо війни різко змінилася, коли її прямий ефір став резонансним. За лічені години вона записала відеозвернення з вибаченнями.

Згодом ще одна така шанувальниця Росії, яка перебуває в Івано-Франківську, заявила, що народитися в Україні - її найбільша помилка. Водночас Росію вона дуже любить, і мова країни-окупанта їй дається краще, ніж рідна.

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