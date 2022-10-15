Дівчина вже встигла опублікувати відео з вибаченнями і назвала ситуацію "неприємною".

Українка, яка мешкає в Івано-Франківську, заявила, що Росія точно переможе та пояснила, що просто "думає реалістично".

Про це дівчина заявила під час прямого ефіру в мережі TikTok, інформує Телеграм-канал "Всевидящее Око".

Дівчина зняла трансляцію під час розпивання спиртних напоїв, наспівуючи російський трек.

Відео дня

"Я - реаліст. Я думаю, якщо Путін захоче бути тут, то він буде тут. Вони (коментатори - УНІАН) думають, що Україна переможе. Я не думаю так. Росія переможе. Хвала Богу, що в мене є паспорт російський. В мене є паспорт російський, мені пох*й", - заявила дівчина.

Згодом вона все ж зізналася, що має українське громадянство, але додала, що її батьки та дідусь - росіяни. Тож, отримати паспорт країни-окупанта для неї не проблема.

Однак позиція дівчини щодо війни різко змінилася, коли її прямий ефір став резонансним. За лічені години вона записала відеозвернення з вибаченнями.

"Ситуація дуже не гарна. Дуже не гарно вийшло, я це розумію. З початку війни я обома руками за Україну, я донатила і Лачену, і Притулі, допомагала усіма способами та можливостями ЗСУ. Досить неприємна ситуація вийшла", - заявила українка.

Вона пояснила, що нібито не виступала за Росію, а лише підтримала блогерку, яка нещодавно виклала "схоже відео". За словами дівчини, її проросійські заяви нібито вирізали з контексту, але їй прикро за те, що сталося.

Скандали щодо війни в Україні

Українці рідко ганьбляться скандальними заявами щодо війни в Україні, але такі скандали часто провокують росіяни. Раніше в Бад-Вісзее (Німеччина) агресивна росіянка на дитячому майданчику накинулася на українців. Жінка без причини лаяла дворічного хлопчика та його маму, супроводжуючи свою істерику погрозами і звинуваченнями.

Агресивна особа заявила, що диктатор Путін "все робить правильно" і скоро Росія простягнеться "від Москви до Мюнхена". На цьому агресія росіянки не закінчувалася. Жінка ввійшла в кураж та видала, що "українців потрібно знищувати як євреїв".

Подібний інцидент стався у Швеції. Росіянка недалеко від посольства РФ в Стокгольмі накинулася з образами на громадянку України. Жінка через свої дії залишилася без роботи в приватній школі.

Зовсім нещодавно росіянка закликала російського диктатора Володимира Путіна бомбити німецький Дрезден, демонструючи мітинг українців.

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