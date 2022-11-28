На її переконання, краще було б народитися десь в Європі, чи США.

21-річна українка, яка перебуває в Івано-Франківську, заявила, що народитися в Україні - її найбільша помилка. Водночас Росію вона дуже любить, і мова країни-окупанта їй дається краще, ніж рідна.

Як повідомляє Телеграм-канал "Катарсис", про це дівчина з нікнеймом _liya_ja заявила під час прямої трансляції в одній із соцмереж. На кадрах видно, що українка заперечує свій партіотизм, а український народ називає "найбіднішим у світі".

"Я народилася в Україні, і це моя найбільша помилка, якщо відверто. Тому я розмовляють українською, але Україна - найтупіший народ, я не патріотка, я не за Росію, але я за те, щоб народитися в іншій країні. У будь-якій: Європа, Канада, Америка, але тільки не Україна. Бо Україна - це найбідніший народ", - заявила дівчина, сміючись.

Як зазначила дівчина, їй "настільки легко говорити російською". "Але російський - не мій народ, Росія - не моя країна. Я б усе віддала, щоб народитися не в Україні", - додала українка.

Скандали щодо війни в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше українка, яка мешкає в Івано-Франківську, заявила, що Росія точно переможе та пояснила, що просто "думає реалістично". Однак позиція дівчини щодо війни різко змінилася, коли її прямий ефір став резонансним. За лічені години вона записала відеозвернення з вибаченнями.

Українці рідко ганьбляться скандальними заявами щодо війни в Україні, але такі скандали часто провокують росіяни. Раніше в Бад-Вісзее (Німеччина) агресивна росіянка на дитячому майданчику накинулася на українців. Жінка без причини лаяла дворічного хлопчика та його маму, супроводжуючи свою істерику погрозами і звинуваченнями.

Агресивна особа заявила, що диктатор Путін "все робить правильно" і скоро Росія простягнеться "від Москви до Мюнхена". На цьому агресія росіянки не закінчувалася. Жінка ввійшла в кураж та видала, що "українців потрібно знищувати як євреїв".

Подібний інцидент стався у Швеції. Росіянка недалеко від посольства РФ в Стокгольмі накинулася з образами на громадянку України. Жінка через свої дії залишилася без роботи в приватній школі.

Зовсім нещодавно росіянка закликала російського диктатора Володимира Путіна бомбити німецький Дрезден, демонструючи мітинг українців.

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