Таким способом окупанти намагаються укомплектувати підрозділи, які зазнали втрат.

Російське командування зосередило зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. Триває переміщення підрозділів окупантів.

Як зазначається у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, окупанти намагаються укомплектувати свої розбиті підрозділи. Зафіксовано переміщення техніки.

"Триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. Очікується перекидання окремих підрозділів противника з території Республіки Білорусь після набуття ними бойових спроможностей", - йдеться у зведенні.

Водночас у Генштабі наголошують, що ознак формування наступальних угруповань противника з територіх Білорусі не виявлено.

"Підрозділи білоруських сил спеціальних операцій, які входять до складу регіонального угруповання військ так званої союзної держави Російської Федерації та Республіки Білорусь, виконують завдання з посилення ділянки державного кордону", - зазначили у Генштабі.

Загрози з території Білорусі

Не так давно стало відомо, що в Білорусь вже перекинули до 12 тисяч російських "мобіків". Білоруські збройні сили нібито повністю забезпечують потреби контингенту окупантів.

Після цього з'явилася інформація про те, що РФ і Білорусь нібито атакують Україну з півночі вже в кінці листопада. Однак у ГУР це спростували.

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