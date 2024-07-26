Юнак мовчав і не реагував на слова жінки.

Донька мовознавиці Ірини Фаріон Софія Семчишин прийшла сьогодні до суду у Львові, де обирають запобіжний захід 18-річному В’ячеславу Зінченку, підозрюваному у вбивстві її матері.

Як передає кореспондент УНІАН, вона поставила кілька питань затриманому юнакові, проте відповідей не отримала.

"Навіщо ти її вбив? Який у тебе був мотив? Ти знав, що у неї двоє внуків? Що вони її дуже люблять? Ти падлюка остання! Ти будеш гнити разом зі своєю мамою! Що б ти відчував, якби вбили твою маму?" - емоційно звернулася до підозрюваного донька Фаріон.

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Хлопець на її слова не реагував. Він поводився спокійно, навіть дещо зверхньо. Увесь час гортав сторінки своєї кримінальної справи, зрідка дивився на присутніх.

"Нема що сказати? Ти розумієш, що ти зробив? Щоб ти здох!" - сказала Софія.

Вона додала, що справа її матері житиме вічно: "Її справа, ідеї, цінності".

Вбивство Ірини Фаріон у Львові: що відомо

Мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон вбили 19 липня біля її будинку у Львові. Вона отримала поранення голови і за кілька годин померла в лікарні.

25 липня у поліції повідомили про затримання у Дніпрі 18-річного юнака, який може бути причетним до вбивства мовознавиці.

За даними слідства, хлопець перебував у Львові 10 днів, протягом яких змінив три місця проживання. Під час винайму житла та стеження за Фаріон маскувався, перевдягався. У день вбивства, коли мовознавиця очікувала на таксі, нападник підійшов до неї на відстань не більше 2-х метрів. Проте сам момент вбивства не потрапив на камери спостереження.

Зброю, з якої, ймовірно, стріляв затриманий досі не знайшли. Правоохоронці не виключають, що це міг бути перероблений стартовий пістолет Stalker.

Донька мовознавиці Софія Семчишин заявила, що вимагатиме довічного ув'язнення для вбивці її матері.

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