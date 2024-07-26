За словами доньки мовознавиці, в останній час жодних погроз на адресу Фаріон не надходило.

Донька мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон Софія Семчишин буде вимагати довічного ув'язнення для вбивці її матері.

Про це вона сказала журналістам."Але це для нього і так мало", - сказала донька Фаріон. "У нас з чоловіком є двоє дітей... Вони підростуть і будуть нас питати: тато і мама, ви бачили вбивцю нашої бабусі? Якщо я скажу ні - я це собі не прощу", - сказала донька Фаріон.

При цьому вона додала, що хотіла б запитати у підозрюваного для чого він убив мовознавицю. "Я вважаю, що це - істота. Істота, яка переписувалася російською мовою", - наголосила Семчишин.

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Оцнюючи те, хто стоїть за цим убивством Семчишин зазначила, що у неї немає припущень. У неї запитали, чому Москві було вигідно вбивство її матері. "Тому що, мова має значення. І поки ми, в Україні, не говоримо українською повністю, за мову будуть вбивати як і вбивали колись усіх славетних українців, про яких вона писала усі свої наукові праці і знімала "Ген українців", "Велич особистості"... Все що вона говорила - це правда", - відзначила донька Фаріон.

Затримання підозрюваного у вбивстві Фаріон

Затриманому вчора у Дніпрі 18-річному хлопцю погоджено повідомлення про підозру в умисному вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. Прокурори наполягатимуть у суді на обранні йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

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