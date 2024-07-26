Донька мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон Софія Семчишин буде вимагати довічного ув'язнення для вбивці її матері.
Про це вона сказала журналістам."Але це для нього і так мало", - сказала донька Фаріон. "У нас з чоловіком є двоє дітей... Вони підростуть і будуть нас питати: тато і мама, ви бачили вбивцю нашої бабусі? Якщо я скажу ні - я це собі не прощу", - сказала донька Фаріон.
При цьому вона додала, що хотіла б запитати у підозрюваного для чого він убив мовознавицю. "Я вважаю, що це - істота. Істота, яка переписувалася російською мовою", - наголосила Семчишин.
Оцнюючи те, хто стоїть за цим убивством Семчишин зазначила, що у неї немає припущень. У неї запитали, чому Москві було вигідно вбивство її матері. "Тому що, мова має значення. І поки ми, в Україні, не говоримо українською повністю, за мову будуть вбивати як і вбивали колись усіх славетних українців, про яких вона писала усі свої наукові праці і знімала "Ген українців", "Велич особистості"... Все що вона говорила - це правда", - відзначила донька Фаріон.
Затримання підозрюваного у вбивстві Фаріон
Затриманому вчора у Дніпрі 18-річному хлопцю погоджено повідомлення про підозру в умисному вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. Прокурори наполягатимуть у суді на обранні йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.