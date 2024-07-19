Поліція розшукує стрільця.

У п'ятницю, 19 липня, у Львові сталася стрілянина. Жертвою злочину могла стати Ірина Фаріон.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написав депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич. "Повідомляють, що на вулиці Масарика підстрелили жінку. За інформацією, це мовознавиця Ірина Фаріон. Жінка жива, стан дуже поганий", - написав він.

Згодом депутат повідомив, що Фаріон перебуває у важкому стані. "Стрільця бачили сусіди, він був у рукавичках. Зброя була без глушника", - додав Зінкевич.

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Оновлено о 20:25: Поліція Львівської області проводить спецоперацію для затримання зловмисника, який стріляв у громадську діячку. Вони підтвердили, що це сталося на вулиці Масарика. У повідомленні зазначається, що їм повідомили про напад на 60-річну перехожу о 19:30.

"Її було госпіталізовано з вогнепальним пораненням голови. У Львові та на території області проводиться спеціальна поліцейська операція, до якої задіяні співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини", - додали правоохоронці.

Оновлено о 20:15: Журналістка Марта Оліярник пише, що Фаріон забрала карета швидкої медичної допомоги. За її даними, жінці вистрілили у скроню.

ZAXID.NET з посиланням на джерела пише, що Фаріон привезли до лікарні близько 20:00, у неї вогнепальне поранененя в голову. "На момент поступлення її стан був вкрай важкий. Пацієнтці надається невідкладна допомога", - йдеться у повідомленні.

Скандали навколо Ірини Фаріон

Колишня народна депутатка відома своїми сканадальними заявами. Восени вона сказала, не може назвати українцями військових, які не спілкуються українською. Також вона закликала Володимира Зеленського покарати Максима Жоріна та Богдана Кротевича за їхні заяви щодо неї.

Після цього студенти "Львівської політехніки" вийшли на протести, щоб домогтися звільнення Фаріон. Вона почала публікувати повідомлення від людей, які висловлювали їй підтримку. Серед них був хлопець, який перебуває в окупованому Криму. Згодом його затримали російські силовики.

Після цього Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та призначила низку експертиз щодо її висловлювань і публікацій.

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