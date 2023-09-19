За це передбачено максимально умовний термін, але він не є перепоною для призову.

Військовозобов'язаним українцям не варто легковажити та викидати повістки з ТЦК у смітник. У такому разі ви опинитеся у "негласному" розшуку.

Як пояснив в інтерв'ю УНІАН адвокат Володимир Пищида, у працівників ТЦК не є першочерговим питання про постійне місце проживання або реєстрацію. За загальним правилом, усім чоловікам відповідного віку необхідно звернутися до військкомату за адресою реєстрації місця проживання для встановлення актуальності особистих даних. Можуть зобов'язати прибути до ТЦК за адресою проживання, або перебування. В такому разі неявка кримінальної відповідальності не передбачає.

"Але і в смітник повістки не варто кидати, є адміністративна відповідальність та штраф. У разі систематичної неявки, вашу персону можуть принципово оголосити в "негласний" розшук, і на підставі безлічі обставин змусити пройти ВЛК. Після цього вже, у разі неявки - від трьох до п’яти. Але, повторюсь, якщо буде умовний термін, не майте сумніву, що відбудеться подорож у найгарячі місця України. Зараз умовний термін не є перепоною для призову", - зазначив адвокат.

Ухилянти - останні новини

Раніше адвокат Пищида заявив, що "екстрадиція ухилянтів" не відбудеться, попри гучні заяви української влади. Представники іноземних урядів заявляють про відмову. Це не означає, що вони не хочуть цього робити через якісь власні погляди на ситуацію.

Міністерство внутрішніх справ Австрії оголосило, що не буде екстрадувати в Україну чоловіків призовного віку, які проживають на її території.

Правоохоронці Польщі заявили, що екстрадиція ухилянтів можлива за умов, що Україна подаватиме запит, а польський суд ухвалить відповідне рішення.

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