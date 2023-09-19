За його словами, у Кримінальному кодексі є лише одна стаття, яка може лягти в основу майбутньої екстрадиції, але вона не спрацює.

"Екстрадиція ухилянтів" не відбудеться, попри гучні заяви української влади. Представники іноземних урядів заявляють про відмову. Це не означає, що вони не хочуть цього робити через якісь власні погляди на ситуацію. Це відбувається через абсурдність такого роду заяв та відсутність юридичного підґрунтя для такого процесу.

Як пояснив в інтерв'ю УНІАН адвокат Володимир Пищида, деякі українці не завжди розуміють складність процесу екстрадиції. Для такої процедури недостатньо заяв, а є обов'язковими ряд обставин.

По-перше, це наявність відповідного договору між державами. Нагадаю, свого часу в Україну з США не могли екстрадувати Павла Лазаренка через відсутність двостороннього договору про видачу правопорушників.

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По-друге, потрібне оголошення особи у кримінальний розшук та навіть об'єктивна сторона вчиненого діяння (суть протиправного вчинку). Тобто, щодо кожного ухилянта, який перебуває за кордоном, в Україні повинно бути відкрите кримінальне провадження за вчинення конкретного злочину, оголошення такої особи в розшук та здійснення запиту про екстрадицію (за наявності договірних відносин у сфері права з державою перебування). Тож ця процедура має вкрай індивідуальний характер.

"Іншими словами, зібрати в купу всіх військовозобов'язаних, наприклад, в Словаччині, посадити їх в "товарняки" та відправити в Україну – неможливо", - зазначив адвокат.

У Кримінальному кодексі України є стаття 336 щодо ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Втім, скористатись нею, щоб оголосити у розшук всіх, кого шукає військкомат, складно.

"На сьогодні через війну з України виїхало близько 6,7 млн людей, які узаконюють свій статус як "біженці" в країні перебування. Скільки серед них чоловіків призовного віку? Достеменно невідомо. Скільки жінок- військовозобов’язаних? Теж невідомо. Але, щоб притягнути таких до відповідальності й екстрадувати, необхідно встановлювати особу кожного, виявляти підставу виїзду за межі України та відкривати кримінальне провадження на підставі конкретної статті КК України. 336-та в цьому випадку так просто не працює", - пояснив Пищида.

Якщо уявити, що ця стаття спрацює, хоч в реальності такого точно не буде, ухилянти, скоріш за все, отримають умовний термін, запевняє адвокат. "Такий не є зараз перепоною для служби в Збройних силах. Але… це тільки з тієї точки зору, що ми цю ситуацію лише "уявляємо", - додав він.

Екстрадиція військовозобов'язаних

Виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 60 років заборонили після того, як РФ 24 лютого 2022 року здійснила повномасштабне вторгнення на нашу територію.

Через це багато чоловіків шукають різноманітні лазівки, щоб все таки покинути країну. У цьому нерідко чоловікам допомагають чиновники.

Голова фракції "Слуга народу" Давід Арахамія заявив, що українські правоохоронні органи вимагатимуть екстрадиції чоловіків призовного віку, які незаконно покинули Україну, уникаючи мобілізації.

Юрист Сергій Савинський пояснював, як механізм екстрадиції працюватиме на практиці і які кримінальні провадження можуть відкрити щодо ухилянтів.

Міністерство внутрішніх справ Австрії оголосило, що не буде екстрадувати в Україну чоловіків призовного віку, які проживають на її території.

Правоохоронці Польщі заявили, що екстрадиція ухилянтів можлива за умов, що Україна подаватиме запит, а польський суд ухвалить відповідне рішення.

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