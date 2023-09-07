При цьому не уточнюється, йдеться про поодинокі запити чи масові. Повідомлення про масову екстрадицію українців в РНБО раніше назвали російським фейком.

Австрія не буде екстрадувати в Україну чоловіків призовного віку, які проживають на її території.

Про це пише газета eXXpress з посиланням на представника Міністерства внутрішніх справ країни. "Це було б масовим посяганням на наш суверенітет, ми ніколи на це не підемо", - сказав неназваний чиновник журналістам.

За його словами, якщо Україна направить письмовий запит про екстрадицію, його проігнорують. "Це було б спробою втручання в нашу систему надання притулку і в наш суверенітет, ніхто не може уявити, що Австрія піде на це", - додав чиновник.

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За даними журналістів, на сьогоднішній день Австрія надала притулок 101 629 українцям, серед яких також діти і люди похилого віку. 14 тисяч осіб з них - чоловіки віком від 18 до 54 років, потенційно придатні для військової служби.

Екстрадиція українців: що відомо

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що українців, які купили фейкові довідки про непридатність для служби, можуть спробувати екстрадувати з інших країн.

Пізніше представник президента в парламенті Федір Веніславський заявив, що масової екстрадиції чоловіків не буде, оскільки це дуже складна процедура.

У Центрі протидії дезінформації кажуть, що заяви про масову екстрадицію ухильників з Польщі зараз розганяє російська пропаганда.

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