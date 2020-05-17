Немовлята "на продаж". Чому Україна потребує вдосконалення законодавства про сурогатне материнство

Жінка з Румунії захлинається від сліз. І не треба знати румунську, щоб зрозуміти - її материнське серце розривається від болю через неможливість узяти на руки свою новонароджену донечку.

«Мені дуже важко, бо я розумію, який важливий для дитини цей перший зв'язок із мамою упродовж першого місяця життя. Я нещодавно побачила фотографію, де дівчинка дивилася на одну з нянь, і дивилася на неї, як на маму. Мені дуже боляче бачити ці зображення і дуже хочеться якнайшвидше зустрітися з дитиною», - розповідає вона.

Пара з Румунії, з якою ТСН.Тиждень спілкується скайпом, побажала не показувати себе, бо для них народження дитини за допомогою сурогатної мами – дуже особисте та інтимне питання. Дівчинка, яка зараз перебуває в одному з київських готелів – друга дитина, народжена в такий спосіб. Жінка не може народити самостійно. І вже місяць вони не можуть потрапити в Україну, бо МЗС України не те, що забороняє, а просто ніяк не реагує на прохання дати дозвіл батькам-румунам на в’їзд.

«Ми б хоч зараз приїхали. Але лише в понеділок Консульство Румунії буде вкотре зв’язуватися з МЗС України і пропонувати варіант не літака, а машини. Але зараз ми ще чекаємо. На 23-тє травня маємо квитки на літак. Але ще нічого не зрозуміло – чи вийде домовитися, чи ні», - розповідає жінка.

У свою чергу Рафаель з Іспанії в останній день перед закриттям кордонів – 15-го березня – зумів терміново вилетіти в Україну. За два тижні після цього тут в нього народився первісток. На жаль, йому заборонили бути присутнім під час пологів. Чоловік каже, що найважче зараз – це кожного разу заспокоювати дружину, яка перебуває в іншій країні і не має можливості притиснути до серця крихітку.

«Це дуже важко для дружини. Щоразу, коли я показую їй нашу донечку, вона дуже плаче. Уперше, відколи я взяв дівчинку на руки, її вага була три з половиною кілограми. Зараз вона важить вже 5200, тобто, мати дуже багато втрачає. Коли вона бачить донечку по відео-дзвінку, вона плаче – хоче вже нарешті обійняти її», - розповідає Рафаель.

Зараз він мешкає в готелі, який належить репродуктивній клініці, разом із донькою. Каже, що допомога нянь йому майже не потрібна, бо немовля над-спокійне і майже не плаче. Донечка навіть дозволяє йому дистанційно працювати.

Рафаелю та його дружині під сорок років. Більше дітей вони не планують, бо не хочуть бути дуже старими батьками. «Ми з дружиною боролися за те, щоб в нас народилася дитина, вісім років. І коли я вперше побачив доньку, в мене пішла земля з-під ніг. Я дуже щасливий, бо ті вісім років варті були того, щоб боротися», - підкреслює він.

Новоспечений батько застряг в Україні, бо для вивезення дитини йому потрібно отримати для неї українське громадянство. А через затримки з роботою міграційних служб процес затягується.

У лютому 2019-го року процедура ввезення до Іспанії сурогатних дітей ускладнилася. Батькам, після отримання українського громадянства для дитини, треба ще одержати дозвіл на вивезення малюка. А ще - в’їхати в Іспанію тільки прямим рейсом з України. Тут можливість авто – виключена.

«Центр уваги, без перебільшення, всіх світових ЗМІ зараз – один з готелів у Києві. Бо саме тут перебувають унікальні новонароджені, які чекають батьків з усіх куточків світу. Другий поверх готелю призначений тільки для малюків. Триста квадратних метрів - дві кімнати зі спеціалізованими боксами. Дитячі лікарі, двадцять вісім нянечок, які працюють у дві зміни», - розповідає кореспондент ТСН.Тиждень Ірина Куріло.

Тут понад три десятки новонароджених, самотніх, яким зараз так не вистачає материнського тепла. П’ятнадцятьом діткам пощастило - їхні батьки встигли приїхати до карантинного закриття українських кордонів. І чекають послаблення карантину, аби виїхати додому.

Але насправді таких дітей – у рази більше. Від цифр, що озвучила уповноважена з прав людини – мороз по шкірі. Та чи вдасться домовитися дипломатам, зараз не знає і вона.

«Загалом в Україні, в різних центрах репродуктивної медицини, понад 100 дітей чекають на своїх батьків. Якщо карантин буде продовжений, згідно з тим прогнозом, який дає МОЗ, то можуть бути вже не сотні, а майже тисяча. І тому, безумовно, потрібно напрацювати такий механізм, щоб все-таки батьки могли приїхати за своїми дітьми, і своїх діточок повезти туди, де вони будуть виховуватись в родині», - каже уповноважена з прав людини при президенті України Людмила Денисова.

Вже тиждень посольства, консульства та Міністерства закордонних справ розробляли механізм. Але проблема не тільки в карантині, а взагалі - в правовій невизначеності сурогатного материнства в Україні. Тому слід терміново ухвалювати окремий Закон. Адже клініку, яка показала кадри з дітьми у боксах, які очікують на батьків, правоохоронці звинуватили в продажу малюків.

«Якщо дитину зачали іноземні громадяни, які воліють залишити свій генетичний слід і любити цю дитину – це одне. А якщо вони зачали дитину з метою перепродажу, то це – торгівля людьми. Тут дуже тонкий лід, на грані етики, моралі, спадковості і питань, пов’язаних з торгівлею людьми», - каже заступник міністра МВС України Антон Геращенко.

Кілька днів тому у Верховну Раду подали на реєстрацію черговий проект закону. «Законопроект містить кілька змін до кримінального кодексу України, які дадуть можливість розмежувати, скажімо так, відповідальність за порушення, які пов'язані безпосередньо з порушеннями в медичній сфері та торгівлею людьми. Необхідно ліцензувати цю діяльність і ліцензію, скажімо, зробити платною», - розповідає адвокат клініки репродуктивної медицини В’ячеслав Самсоненко.

Але це не все, що треба врегулювати. Боротьба за те, аби якось описати, що відбувається в Україні, ще попереду. Бо про сурогатне материнство чули всі, але уявити масштаб цього конвеєра зі штампування чужих немовлят ніхто досі не міг. Це тисячі жінок-інкубаторок, це поставлені на потік технології інкорпорального зачаття, це індустрія з мільярдним обігом і десятки тисяч іноземців, які стоять у черзі.

Втім, несамовиті крики немовлят і відео, яке розмістила у мережі клініка репродуктивної медицини, зробили свою справу. Як того і хотів її керівник Альберт Точиловський. «У нас знаходяться діти з 27 країн. Це США, Велика Британія, Греція. Це ті країни, в яких сурогатне материнство не заборонено. Плюс Голандія, Бельгія, Данія, Швеція… Зараз сім пар у нас знаходяться на карантині. Приблизно 14 пар вже замовили квитки», - каже він.

Дипломати почали домовлятися. І вже є перші результати – кілька сімей змогли в’їхати, а кілька – виїхати.

«Розроблений механізм, за яким батьки зможуть безперешкодно приїхати в Україну і забрати своїх дітей. Будемо працювати з посольствами цих батьків», - розповів міністр МЗС України Дмитро Кулеба.

Величезна робота – ще попереду, бо скандал, який стався два тижні тому з іншою репродуктивною клінікою – триває. Українська поліція та китайські правоохоронці розслідують справу. Але діти знову потерпають, бо в одного з вилучених новонароджених підтверджений коронавірус. Тож це і є головна проблема. В центрі закону має бути ще й дитина. Якщо діяти неправильно, сурогатна індустрія нікуди не зникне, просто ця дитина народиться «в тіні». І з держави, в якій вам легко виносять дитину, ми станемо державою, в якій вам легко підпільно виносять дитину.

Ірина Курило, Андрій Пустовець, Данило Лисенко