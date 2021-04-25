"30 кроків" Незалежності. 2003-й - Українці в Іраку, скандал з Тузлою та провал довічного правління Кучми

Не встигли озирнутися, а цього року зустрінемо тридцяту річницю Незалежності України. Який шлях українці пройшли з моменту проголошення Незалежності й до сьогодні? Чим запам’ятався 2003-й рік та як це - починати з нуля в новій, власній державі?

*"30 років – 30 кроків Незалежності" - спецпроект ТСН.Тижня, який розповідає, як і чим українці жили від буремного 1991-го і донині.

На тринадцятому році незалежності йде в минуле останній інститут радянського суспільства - прописка. В СРСР інститут прописки започаткувала НКВС - як спосіб керувати переміщенням громадян, обмежуючи потік охочих виїхати з села або оселитися в столиці чи регіональних центрах. Прописка ділить громадян на сорти: право жити в Москві чи Києві - це більший достаток, більше комфорту та більше можливостей.

У 2003-му зникають "паспортні столи" - установи, в які без хабаря не ходили. Обов'язковий штамп в паперовому паспорті заміняють на добровільну реєстрацію. Якщо прописку вам могли дозволити чи заборонити, то зареєструвати зобов’язані.

У 2003-му в Адміністрації президента України найчастіше повторювалося одне слово – політреформа. Мова йде про чергові зміни до Конституції, які мали відібрати повноваження у наступного президента і передати їх парламенту. Та за благими намірами ховається хитрий план. Зі зміною Конституції нібито мають обнулитися і два попередні терміни правління Леоніда Кучми. Надто привабливим для президентської Адміністрації виглядає досвід інших республік колишнього Союзу, в яких довічно сидять ті, кому вдалося вчасно захопити крісло глави держави. Кучма планує втретє йти у президенти.

Та все закінчується пшиком. Політреформа, чи, скоріше, політична схема довічного правління, на яку Банкова витрачає стільки сил, провалюється. Навіть у провладних депутатів спрацьовує інстинкт самозбереження.

У 2003-му починається друга війна "в затоці". Американський президент Джордж Буш-молодший заявляє: режим Саддама Хусейна пов’язаний зі світовим тероризмом. А ще - існують дані про розробку країною зброї масового ураження. У вторгненні беруть участь військові частини 32 країн. Та 98% солдатів - це американці та британці.

Їдуть в Ірак і українські військові. Участь в міжнародному контингенті цілої української бригади - це політичний крок, адже після "кольчужного скандалу" Леоніду Кучмі потрібна хоча б якась міжнародна реабілітація.

"Кольчуга" - це пасивний радар, винайдений українськими інженерами, яка робила видимими і вразливими дорогезні американські літаки-невидимки. Тож спроба експорту "Кольчуг" миттєво робить Кучму небажаною особою. Але відправка українських вояків в Ірак змінює ситуацію: президента України знову приймають не лише в Лівії, а й в Європі та США. Український солдат в Іраку отримує 600 доларів, офіцер - вже близько тисячі. Але за ці гроші 1600 українських мотострілків у провінції Васіт, біля кордону Іраку та Ірану, потрапляють у справжню війну. До виводу з Іраку українського контингенту у 2005-му в постійних сутичках з бойовиками гинуть вісімнадцять українських військових.

26 жовтня 2003 року - останній день легенди. Свій прощальний рейс здійснив надзвуковий суперлітак "Конкорд". Цей, схожий на птаха, пасажирський лайнер далеко випередив свій час, але був надто дорогим задоволенням для людства. За 27 років існування "Конкорди" перевезли близько 3 мільйонів пасажирів з фантастичною швидкістю - 2240 кілометрів на годину. Політ з Лондона до Нью-Йорка тривав три години двадцять хвилин - вдвічі швидше за звичайний літак. Ціни на квитки - теж фантастика. Переліт в обидва кінці обходився в 10 тисяч доларів.

Цими літаками над землею пересуваються найбагатші - політики та зірки шоу-бізнесу. Однак катастрофа французького "Конкорда" у 2000 році та теракти 11 вересня значно зменшують популярність цих надто швидких літаків. Утім, на останній рейс з Лондона в Бристоль квитки розбираються миттєво - ціна доходить до 60 тисяч фунтів стерлінгів. З того часу, жоден авіапасажир більше ніколи не літав швидше звуку.

У 2003 році Україну все сильніше затискає в обіймах північний сусід. Нам все важче балансувати, показуючи росіянам, - ми поруч, але окремо від вас. І от восени 2003-го сусіди вперше випробовують Україну на територіальну цілісність. 29 вересня 2003 року росіяни починають будувати велетенську дамбу - від берегів Таманського півострова до українського острова Тузла. Цей острів - маленький шматок піску в Керченській протоці. Але територія має стратегічне значення - бо між ним та узбережжям України проходить судноплавний фарватер, а з іншого боку, біля Росії, лише мілководний канал.

Українські прикордонники бачать, як вдень і вночі з російського боку прямо в море розвантажують пісок та будівельне сміття сотні КАМАЗів. Це викликає шок! На всі закиди України росіяни відповідають, що просто укріплюють від розмивання власні береги!

Будівництво зупиняють за 108 метрів від Тузли після приїзду на острів Леоніда Кучми. Пізніше з’явиться неофіційна інформація, що в цей момент в Крим з континентальної України перекинули ракетні частини, націливши їх на російські військові об’єкти на Азові. Це нібито стало додатковим аргументом в переговорах Кучми з Путіним. Але, як тепер зрозуміло, це лише відклало у часі плани Кремля.

Перемога 2003 року - це дешевий мобільний зв’язок! Самі телефони залишаються задоволенням для багатих, адже коштують вони від чотирьохсот до кількох тисяч доларів. Але космічні ціни на хвилини розмов починають стрімко дешевшати. З’являються так звані віртуальні оператори – пам’ятаєте передплачені пакети "Джинс", "Ейс та Бейс"? І перші дві секунди - безкоштовні! Під тиском влади оператори змушені піти на революційний крок - вони перестають брати гроші за вхідні дзвінки. Проте одразу вводять посекундну тарифікацію та плату за з’єднання.

Мобільні компанії бідкаються - скасування плати за вхідні дзвінки доведе їх до банкрутства. Натомість українці починають носити по кілька телефонів та дзвонити так багато, що, замість розорення, мережі стільникового зв'язку закінчують рік з колосальними прибутками.

Станіслав Ясинський

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