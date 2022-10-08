Тираж нової марки "Укрпошти" становитиме 7 мільйонів.

З нагоди пошкодження Кримського мосту в "Укрпошті" анонсували випуск нової поштової марки.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський в своєму Telegram-каналі.

"З нагоди свята випускаємо нову марку з Кримським мостом, чи, точніше, з тим, що від нього залишиться. Як Ви розумієте, готували її давно разом з художником Юрієм Шаповалом. Там і пральна машинка, і ворожа техніка, і наручники, які Крим розриває з Росією", - зазначив він.

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Смілянський додав, що про точну дату випуску буде повідомлено пізніше. Номінал марки - М.

Ціна нової марки становитиме 18 гривень, а тираж - 7 мільйонів.

Марки "Укрпошти" - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня "Укрпошта" ввела в обіг поштову марку "Русскій воєнний корабль, іді ...! Героям слава!" накладом 1 млн штук. "Русскій воєнний корабль, іді ...!" - фраза, сказана українським захисником у відповідь на пропозицію російського військового корабля здатися під час атаки на острів Зміїний в перший день вторгнення Росії в Україну - 24 лютого. Після цього вислів став одним із символів боротьби України з російськими загарбниками.

У травні було випущено марку "Русскій воєнний корабль… Всьо!". За перший день продажу було реалізовано близько 800 тис. цих марок.

1 вересня було презентовано першу благодійну марку "Укрпошти" - "Пес Патрон". Завдяки продажу марки "Пес Патрон" планується зібрати понад 1 млн євро на машину для розмінування, решта коштів піде на підтримку притулків для тварин.

Також наприкінці вересня "Укрпошта" випустила новий блок марок "Сад божественних пісень".

Вибухи на Кримському мосту сьогодні - найважливіші новини

Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній частині Кримського мосту сильна пожежа, й було зупинено рух. Також повідомлялося про пошкодження прольотів автомобільної частини моста.

Пізніше в російському Національному антитерористичному комітеті стверджували, що пожежа на Кримському мосту сталася після підриву вантажного автомобіля. В РФ поскаржилися, що палали сім цистерн залізничного складу з паливом, і пошкоджено два прольоти автомобільної частини Кримського моста.

Пізніше УНІАН дізнався, що підрив Кримського мосту є спецоперацією Служби безпеки України.

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