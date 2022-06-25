Марку випустять накладом 3 млн штук.

"Укрпошта" з 28 червня вводить в обіг нову поштову марку "Українська Мрія".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Укрпошти".

Придбати марку тиражем у 3 млн штук можна буде у відділеннях "Укрпошти" або в онлайн-магазинах. До поштової марки випущено художній конверт та листівку. Також запланований продаж тематичного мерчу із зображенням марок.

Зазначається, що, як і раніше, діятимуть обмеження на кількість придбаних марок. Один клієнт може замовити на одне замовлення не більше двох маркових аркушів, п’ятьох конвертів та п’ятьох листівок.

В прес-службі додали, що погашення штемпелями "Перший день" відбудуться 28 червня в Києві та Гостомелі, а спецпогашення "Українська мрія" - у всіх філіях "Укрпошти".

"Основою ескізів поштової марки "Українська Мрія", конвертів, карток та штемпелів став малюнок одинадцятирічної Софії Кравчук із м. Любомль Волинської області, на якому найбільше повітряне судно летить до зірок та прикрашене рожевими квітами. Саме ця її робота стала призером всеукраїнського конкурсу малюнків та фотографій "Що для мене Україна?", який відбувся минулого року в рамках відзначення 30-річчя Незалежності України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня "Укрпошта" ввела в обіг поштову марку "Русскій воєнний корабль, іді ...! Героям слава!" накладом 1 млн штук.

23 травня в продаж була випущена марка "Русскій воєнний корабль… Всьо!". За перший день продажу було реалізовано близько 800 тис. цих марок.

"Русскій воєнний корабль, іді ...!" - фраза, вимовлена українським морським піхотинцем у відповідь на пропозицію російського військового корабля здатися під час атаки на острів Зміїний в перший день вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Після цього вислів став одним із символів боротьби України з російськими загарбниками.

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