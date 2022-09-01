Вони разом погасили першу благодійну марку.

Президент України Володимир Зеленський та пес Патрон презентували першу благодійну марку "Укрпошти". Також вони потішили підписників спільними світлинами.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Коли чуємо слово "Патрон", згадуємо найвідомішого сапера України. Тепер цьому чотирилапому улюбленцю дітей і дорослих присвячені й нові благодійні поштові марки", – сказав президент.

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Зазначається, що всі зібрані кошти з продажу марки будуть спрямовані через фандрейзингову платформу United24 на закупівлю машини для розмінування Armtrac 400.

Купити благодійні марки та мерч можна на сайті Укрпошти та низці інших майданчиків (ROZETKA, Amazon, Kasta тощо).

На сторінці улюбленця соцмереж, пса-сапера Патрона, також опублікували світлини з зустрічі з президентом.

Там розповіли, що вони перетнулися в школі в Ірпені, куди глава держави приїхав, аби привітати дітей з 1 вересня.

"Це було так неочікувано для мене і так хвилююче. Бо то не просто ще одна гарна колекційна марка від "Укрпошти". Вона разом з листівками, конвертами і всім іншим з моїм зображенням має зібрати аж мільйон євро. А за той мільйон придбають круту розмінувальну машину для ДСНС", – діляться на сторінці пса Патрона про те, як гасили першу благодійну марку.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня в "Укрпошті" анонсували випуск першої благодійної марки "Пес Патрон". Завдяки продажу марки планується зібрати понад 1 млн євро на машину для розмінування, решта коштів піде на підтримку притулків для тварин. Аркуш включає 8 марок із зображенням життя Патрона, що виготовлені на самоклейному папері. Наклад — 1 млн екземплярів.

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