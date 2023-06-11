Двох чоловіків врятували просто з верхівки дерева.

З окупованого лівого берега Херсонщини попри обстріли окупантів станом на сьогодні вдалося евакуювати 112 людей, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в ефірі телемарафону.

"З того пекла, яке окупанти влаштували на лівому березі, сьогодні врятували двох чоловіків. Рятуючись від підтоплення, вони вилізли на дерево, де їх знайшли і евакуювали на правобережжя. Зараз вони у лікарні, у них діагностували переохолодження... На сьогодні з лівобережжя вдалося витягнути 112 людей, з яких 54 жінки та 7 дітей", - сказав він.

За словами Прокудіна, ситуація на Херсонщині дуже важка, оскільки окупанти хочуть зірвати рятувальну операцію в регіоні і безжально обстрілюють територію, де триває евакуація.

"Сьогодні терористи відкрили вогонь по трьох човнах, якими рятували 21 людину з затопленого лівого берега. Практично всі люди похилого віку та маломобільні. Троє людей загинуло, ще 10 дістали поранення, з них двоє – правоохоронці", - сказав голова ОВА.

За його словами, площа затоплення зменшилася вдвічі - зараз вона становить 77 квадратних кілометрів. Нині середній рівень води – 3,93 м, і ця цифра продовжує зменшуватися. Підтопленими залишаються 46 населених пунктів: 32 на правому березі і 14 на лівобережжі.

Евакуація з лівого берега Херсонщини - що треба знати

Ворог, прагнучи збільшити негативні наслідки підриву Каховської дамби, вбиває тих, хто намагається врятуватися з захопленого і затопленого лівобережжя. РФ також завдавала ударів по деокупованому правобережжю Херсонщини в той час, як тривала евакуація.

ООН, яка пообіцяала допомогти врятувати людей з окупованої території, провалює евакуацію, стверджуючи, що запросила у РФ доступ на захоплені землі, але досі його не отримала.

11 червня армія РФ атакувала човен з цивільними, які евакуювалися з лівого берега на Херсонщині. Пізніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін сповістив, що через обстріл човна постраждали 13 людей. Троє з них загинули, зокрема, 74-річний чоловік, який власним тілом прикрив жінку. Прокуратура зрештою повідомила, що постраждали 23 особи.

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