Водії вимагають виплатити їм зарплати.

У окупованому рсійськими загарбниками Маріуполі водії міськводоканалу оголосили страйк через невиплату заробітної плати.

За даними Центру національного спротиву, через оголошену на тимчасово окупованих територіях мобілізацію виник дефіцит робітничих чоловічих рук. Бракує шахтарів, металургів, інженерів, будівельників, слюсарів, водіїв, лікарів та робітників інших спеціальностей.

Відзначається, що наразі найгірша ситуація у Донецькій області. Водіям водоканалу два місяці не виплачують гроші, тому вони вирішили оголосити страйк.

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За даними ЦНС, на окупованих теріторіях області постійно зростають ціни. Зокрема, комунальні послуги зросли на 20%, паливо на 20%, а продукти першої необхідності за пів року зросли від 20 до 45%.

Маріуполь сьогодні - останні новини

Радник мера міста Петро Андрющенко повідомляв, що у Маріуполі окупанти перевіряють на причетність до руху спротиву навіть дітей.

Тим часом у Росії заявили, що відправлять на відновлення зруйнованого ними міста тисячі своїх студентів.

Міськрада Маріуполя повідомляла, що мешканців міста готують до евакуації, погрожуючи не включити у "евакуаційні списки" тих, хто має борги за комуналку.

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