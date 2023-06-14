Супротивники перевіряють дітей на причетність до партизанського руху "Маріуполь. Спротив", зазначив радник мера міста.

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники почали перевіряти дітей на причетність до партизанського руху та співпрацю з українськими воїнами.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram. "У Маріуполі дійшли до крайньої точки параної", - наголосив він. За словами Андрющенка, тепер окупанти перевіряють дітей у місті на причетність до партизанського руху "Маріуполь. Спротив" та співпрацю з ЗСУ.

"Кожного разу, коли здається що посеред дна дірка, знизу чується стук. Знов і знов. Що далі? Поліграф немовля? Фільтрація ембріона? Чи одразу газова камера?" - зазначив радник мера.

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Як повідомляв УНІАН, Маріуполь перебуває в повній окупації з кінця травня 2022 року. За місто упродовж кількох місяців тривали запеклі бої - воно майже повністю зруйновано.

Раніше Петро Андрющенко поінформував, окупанти після масштабної "бавовни" у Маріуполі займаються заміною розбитої техніки та посилюють позиції ППО.

Також він повідомив, що в Донецькій області на кордоні з Росією утворилися багатокілометрові затори, окупанти тікають та вантажівками вивозять вкрадене українське зерно.

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