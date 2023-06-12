Студентів залучать до відновлювальних робіт у місті, яке може стати зоною активних боїв вже найближчим часом.

Кремль вирішив направити тисячі російських студентів на відновлення Маріуполя, який є частиною зони бойових дій і потенційно може бути визволений цього літа. Про це заявила віце-прем'єр РФ Тетяна Голікова, яку цитує ТАСС.

За її словами, цього року понад 200 тисяч російських студентів задіють у так званих "Російських студентських загонах" (РСЗ), з яких частину відправлять на захоплені території України.

"Завдяки вам вже відновлено меморіальний комплекс "Савур-Могила" в Донецькій Народній Республіці, а цього літа буде відновлюватися інфраструктура міста Маріуполя. Разом з цим медичні загони вже протягом року беруть участь в гуманітарних місіях РСЗ і вносять великий внесок, працюючи в сфері охорони здоров'я в Луганській Народній Республіці", – звернулася Голікова до студентів.

За її словами, студентські загони також задіяні на підприємствах оборонно-промислового комплексу країни-агресора.

Ситуація в Маріуполі - останні новини

У Маріуполі погіршується ситуація з цивільними медиками. За словами радника мера Петра Андрющенка, звичайним жителям зараз важко отримати допомогу - більшість лікарів поїхали, залишилися некваліфіковані і проросійськи налаштовані. До того ж вони в основному зайняті лікуванням окупантів, а не населення.

Напередодні українського контрнаступу окупанти почали формувати в Маріуполі списки евакуації. Від жителів вимагають заплатити комуналку, щоб потрапити в такий список. Тим, хто втратив доходи в зруйнованому місті пропонується залишитися в зоні боїв, якщо такі почнуться.

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