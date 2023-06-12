Кремль вирішив направити тисячі російських студентів на відновлення Маріуполя, який є частиною зони бойових дій і потенційно може бути визволений цього літа. Про це заявила віце-прем'єр РФ Тетяна Голікова, яку цитує ТАСС.
За її словами, цього року понад 200 тисяч російських студентів задіють у так званих "Російських студентських загонах" (РСЗ), з яких частину відправлять на захоплені території України.
"Завдяки вам вже відновлено меморіальний комплекс "Савур-Могила" в Донецькій Народній Республіці, а цього літа буде відновлюватися інфраструктура міста Маріуполя. Разом з цим медичні загони вже протягом року беруть участь в гуманітарних місіях РСЗ і вносять великий внесок, працюючи в сфері охорони здоров'я в Луганській Народній Республіці", – звернулася Голікова до студентів.
За її словами, студентські загони також задіяні на підприємствах оборонно-промислового комплексу країни-агресора.
Ситуація в Маріуполі - останні новини
У Маріуполі погіршується ситуація з цивільними медиками. За словами радника мера Петра Андрющенка, звичайним жителям зараз важко отримати допомогу - більшість лікарів поїхали, залишилися некваліфіковані і проросійськи налаштовані. До того ж вони в основному зайняті лікуванням окупантів, а не населення.
Напередодні українського контрнаступу окупанти почали формувати в Маріуполі списки евакуації. Від жителів вимагають заплатити комуналку, щоб потрапити в такий список. Тим, хто втратив доходи в зруйнованому місті пропонується залишитися в зоні боїв, якщо такі почнуться.