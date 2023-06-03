Людям погрожують, що у списки не потраплять ті, хто не сплатив "комуналку".

Російські загарбники готують мешканців тимчасово окупованого Маріуполя до евакуації.

Фото оголошення у житловому комплексі "Невский" оприлюднила Маріупольська міська рада у Telegram. "У місцевих пабліках зʼявилося фото оголошення у одному з житлових кооперативів, у якому йдеться про складання списків на евакуацію", - йдеться у повідомленні.

Необхідність створення таких списків пояснюють очікуванням активізації бойових дій наприкінці літа. Водночас окупанти зазначають, що потрапити у чергу на евакуацію зможуть лише ті, у кого немає "проблем із законом".

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"У повідомленні сказано про необхідність жителям оплатити комунальні рахунки. За неуплату - погрожують адміністративною відповідальністю. Навіть перед втечею окупанти думають про те, як отримати хоч якісь гроші", - додали у міськраді.

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Нещодавно у міськраді повідомили, що загарбники намагаються вигнати з власних квартир 17 сімей, щоб знести їхню багатоповерхівку.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко говорив, що окупанти хочуть стягнути з мешканців Маріуполя гроші за "комуналку" майже за рік.

Крім того, повідомлялося, що загарбницькі війська укріплюють оборонні споруди у місті та навколо нього в очікуванні дій Збройних Сил України.

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