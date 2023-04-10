Такі малюнки з'явилися у чотирьох містах України у 2021 році.

Російські загарбники знищили мурал про рівність у тимчасово окупованому Маріуполі.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі. На опублікованих знімках можна побачити, що загарбники замалювали мурал на проспекті Свободи сірою фарбою. "Просто в Росії не всі рівні", - додав він.

Малюнки з зображенням кубик Рубіка та написом "Всі люди, всі рівні" з'явилися у Маріуполі, Краматорську, Харкові та Одесі ще у 2021 році за ініціативою місії ООН з прав людини в Україні.

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"Куб символізує дуже різноманітне, але рівноправне суспільство, до якого ми всі прагнемо. Тільки якщо всі люди (символізовані маленькими кольоровими кубами) будуть рівні, ми, суспільство (більший куб), зможемо ефективно функціонувати та розвиватись", - наголосили тоді на сторінці Місії у соціальній мережі Facebook.

Маріуполь в окупації - останні новини

Як відомо, восени російські загарбники знищили у місті відомий мурал "Мілана". Він був присвячений дівчинці, яка у 2015 році внаслідок обстрілу залишилася без ноги. Її матір загинула.

За даними міськради Маріуполя, зараз окупанти зносять житлові багатоповерхівки цілими кварталами.

Відомо, що з початку повномасштабної війни росіяни знищили 54 навчальних заклади міста, всім з них зруйновано вщент. .

Крім того, російські війська готуються до оборони міста - в очікуванні контрнаступу Збройних сил України вони укріплюють мости, заводи та порт.

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