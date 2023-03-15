У Маріуполі зруйнувано понад 50% житлових багатоповерхівок, а це 1356 будинків.

Росіяни в тимчасово окупованому Маріуполі зносять житлові багатоповерхівки цілими кварталами.

Про це йдеться у повідомленні Маріупольської міської ради, яка оприлюднила відповідне відео. "Так, на відео не стало чотирьох будинків по бульвару Хмельницького. Кожен день росіяни зносять будинки маріупольців у всіх районах міста. Замість них - лише пустир та груди каміння", - прокоментували у міськраді.

За даними міськради, у Маріуполі зруйнувано понад 50% житлових багатоповерхівок, а це 1356 будинків. "Окупанти продовжують ховати сліди своїх злочинів. Вони вже говорять про знесення більше 900 будинків", - зазначається у повідомленні.

Відео дня

"Маємо зафіксувати все, що зробили окупанти та добитися того, щоб кожен російський воєнний злочинець відповів за скоєне", – заявив мер міста Вадим Бойченко.

Ситуація в Маріуполі

З моменту повномасштабного вторгнення РФ не залишала спроб окупувати Маріуполь і врешті решт зробила це. Хоча місто розбите вщент, російська пропаганда "малює", що життя в ньому кипить.

Але за даними мерії Маріуполя, за час окупації вже загнули 22 тис. місцевих мешканців, зруйновано 1368 будівель, 11 384 будинків, 25 дитсадків і 39 шкіл, 11 лікарень, 53 заклади культури і спорту. При цьому окупанти постійно зносять у місті будівлі, як адміністративні, так і житлові будинки.