Це 90% від загальної кількості.

З моменту повномасштабного вторгнення російські окупанти знищили у Маріуполі 54 навчальних заклади, 8 з яких зруйновані вщент. Це 90% від загальної кількості.

Такою статистикою поділилися в Маріупольській міській раді в офіційному Telegram-каналі. У повідомленні сказано: "За попередніми даними, росіянами пошкоджено 90% всіх шкіл міста — 54 навчальних заклади. З них 19 мають критичні пошкодження. 8 шкіл зруйновані повністю".

До публікації прикріпили відео, на якому показана 32-а школа в Приморському Районі, а точніше — лише залишки будівлі після обстрілів рашистів. А ось школу № 30 у Кальміуському районі окупанти зруйнували остаточно. Вони знесли пошкоджену будівлю, і тепер на місці навчального закладу знаходиться пустир і купа каміння.

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Дії рашистів у Маріуполі: остання інформація

Як повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, у квітні окупанти почали розчищати завали на "Азовсталі". У майбутньому вони хочуть звести укріплення в районі зруйнованого заводу.

Окупанти наказали викладачам ВНЗ в Маріуполі оповістити студентів про необхідність стати на військовий облік.

З початку квітня в Маріуполі поширюються інфекційні захворювання, зокрема дизентерія та сальмонельоз. Причиною стали неякісні продукти харчування, які масово продаються на стихійних ринках.

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