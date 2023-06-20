Відвідувачка супермаркету "виступила" після звернення до неї українською мовою та попала у соцмережі.

В одеському "Епіцентрі" жінка почала кричати, що Україна повинна бути частиною Російської Федерації.

Сьогодні вечері соціальні мережи почали тиражувати відеозапис, на якому невідома жінка розразилась промовою про Україну, яка, на думку, відвідувачки супермаркету, була та повинна бути у складі Росії. При цьому вона заявляє, що нібито любить Україну та навіть державну мову.

За кадром чути, як якийсь чоловік каже, що з точкою зору про приналежність до країни-агресора значна частина місцевого населення не погодиться. Тоді жінка майже починає кричати: "Я вас благаю... Це ось ці бандерлоги сра…ні?? Нічого - скоро вас вже не буде".

Очевидці пишуть, що конфлікт почався після того, як касир звернувся до "зірки" відео на українській мові.

"На що вона почала кричати російською. "Я що бандерлога, що ви зі мною так розмовляєте, я не розумію вашу укронацистську мову, скоро вас усіх уб'ють". Ось такі ватні клієнти бувають в Одесі", - повідомляє місцевий Телеграм-канал.

Інші мовні скандали в Одесі:

Нещодавно в мережі з'явилося відео конфлікту між дільничним та чоловіком, який вимагав розмовляти з ним українською.

У поліції повідомили, що того дня група чоловіків опинилася у відділі поліції через те, що вони були п'яні у громадському місці. Російськомовного поліцейського та його керівника відсторонили від виконання обов’язків.

Навесні в Одесі стався скандал між працівницями готелю та гостею. Жінка розповідала дівчатам, що говорити українською соромно. Згодом вона записала відео з вибаченнями.

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